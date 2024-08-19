إنتشال جثتي غريقين في البحر بالطارف وعنابة

لقي شخصان حتفهما اليوم الإثنين، إثر تعرضهما للغرق في البحر بكل من منطقة صخرية ممنوعة للسباحة في القالة وشاطئ رافس زهوان في عنابة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت مصالح الحماية المدنية، من أجل إنقاذ شخص في البحر بمنطقة صخرية ممنوعة للسباحة في القالة. وشخص آخر بشاطئ رافس زهوان في عنابة.

وتم إنتشال جثتي شخصين غريقين من جنس ذكر يبلغان من العمر 16 سنة و59 سنة.

وتم تحويل جثتي الضحيتين، إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفيين المحليين.