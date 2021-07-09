إنتشال جثث 3 أطفال قُصّر وإنقاذ آخر بشاطئ أفتيس في جيجل

تمكنت وحدات الحماية المدنية لولاية جيجل اليوم الجمعة وفرق الغطاسين من إنتشال جثث 3 اطفال وانقاذ آخر في حالة خطرة من شاطئ أفتيس ولاية جيجل.

وحسب بيان للمديرية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية بالعوانة. مدعومة بوحدة القطاع بالزيامة منصورية والوحدة البحرية جنجن على الساعة 05 و 36 د . من أجل البحث عن أربعة غرقى مفقودين في البحر بشاطى أفتيس

وأضاف البيان، أنه تم إتقاذ وإسعاف غريق في حالة خطيرة جدا يبلغ من العمر 17 سنة. تم إنعاشه وتحوليه على جناح السرعة الى المركز الصحي بالعوانة. كما تم إنتشال جثث 3 غرقى متوفيين. يبلغون من العمر 15 ،17 و19 سنة. ليتم تحوليهم الى المركز الصحي بالعوانة..