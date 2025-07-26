إنتشال جثث 3 غرقى بشواطئ بجاية

إنتشل عناصر الحماية المدنية، صباح اليوم السبت، جثتي مصطافين كانا أمس في تعداد المفقودين بشاطئي تيشي، وبوخليفة، في بجاية.

ويتعلق الامر بشاب يبلغ من العمر 21 سنة من بلدية أميزور والضحية الثانية لشخص يبلغ من العمر، 46 سنة، ينحدر من ولاية المسيلة.

هذا وقام عناصر الحماية، بانتشال جثة غريق ثالث في ظرف 24 ساعة الأخيرة.

ويتعلق الأمر بضحية من جنس ذكر، يبلغ من العمر 48 سنة، ينحدر من ولاية تنمراست. توفي غرقا بشاطئ سيدي الريحان ببلدية أوقاس في بجاية. حيث تم تحويله الى مصلحة حفظ الجثث مستشفى أوقاس.