إنتشال جثث 4 أشخاص جرفتهم السيول بالبيض

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية البيض من إنتشال جثث 4 أشخاص جرفتهم السيول بواد الصفي ولاية البيض.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل البحث عن أشخاص مفقودين في مجرى وادي الصفي بلدية الغاسول ولاية البيض. كانو على متن سيارة أجرة جماعي جرفتها سيول الواد بالطريق الوطني رقم 47. ببلدية الغاسول على بعد 20كلم إتجاه بلدية بوعلام.

وأضافت الحماية المدنية أنه تم لحد الساعة انتشال جثة 04 أشخاص من جنس ذكر. اعمارهم بين 10 سنوات، و50 سنة.