إنتشال جثث 4 أطفال غرقوا في برك مائية بولايتي الطارف وأدرار

تمكنت وحدات الحماية المدنية اليوم الخميس، من إنتشال جثث 4 أطفال لقوا حتفهم غرقا داخل برك مائية بكل من ولايتي الطارف وأدرار.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية لولاية الطارف، فقد تدخلت الوحدة الرئيسية اليوم على الساعة 11سا و50 د لأجل انقاذ طفلين غريقين ببركة مائية بقرية بن سبتي مقابل ثكنة حرس الحدود ببلدية الطارف. حيث تم انتشالهما من طرف عناصر الحماية المدنية في حالة حرجة جدا. و تم تقديم الاسعافات الاولية اللازمة لهما و نقلهما على جناح السرعة الى مستشفى الطارف. ليتبين بأنهما متوافيان. كما تم انتشال شخص ثالث اراد انقادهما في حالة اغماء.تم اسعافه بعين المكان.

وفي بيان أخر لمصالح الحماية المدنية لولاية أدرار. فقد تم إنتشال جثث غريقين من بركة مائية بمنطقة “عرق النص” 6 كلم عن بلدية اولف جنوب أدرار. مضيفا أن الغريقين هما مراهقين اثنين يبلغان من العمر 14و15سنة.