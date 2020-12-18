إنتشال جثماني الشهيدين المقدم نور الدين خروسة والمقدم محمد الأمين الوافي

تمكنت القوات البحرية عصر اليوم الجمعة من إستخراج جثماني الشهيدين المقدم خروسة نور الدين، والمقدم الوافي محمد الأمين.

وأوضح بيان وزارة الدفاع انه سيتم نقل جثامينهم الى المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة في العاصمة.

وهذا لاستكمال الإجراءات الطبية والإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات يضيف البيان.

العملية تمت اثر حادث سقوط حوامة البحث والإنقاذ من نوع (MS-25 Merlin)، الأربعاء الماضي بولاية تيبازة

الحادث وقع على بعد 02 ميل بحري شمال غرب ساحل مدينة بوهارون، بذات الولاية.

وعلى إثر ذلك أطلقت قيادة القوات البحرية على الفور عملية بحث وإنقاذ عبر تسخير وسائل هامة .

الحادث أسفر عن وفاة 3 أفراد وهما الملازم الاول نورالدين بوزايدة والمقدم محمد الأمين الوافي وكذا المقدم المقدم خروسة نور الدين.

أين تم إنتشال جثة الملازم الاول بورالدين بوزايدة خلال اللحظات التي تلت الحادثة.

وتم عصر اليوم إستخراج جثامين الشهداء المقدم محمد الأمين الوافي والمقدم نورالدين خروسة

العملية تم تسخير لها قيادة القوات البحرية حوامتي (02) بحث وإنقاذ قاطرة أعالي البحار “المنجد” رقم المتن “701”.

بالإضافة إلى السفينة كاسحة الألغام رقم المتن “502”، وكذا 3 سفن دورية، مع زورقي2 بحث وإنقاذ.

كما سخرت للعملية 04 زوارق نصف صلبة وغطاسين مختصين بالإضافة إلى مصالح الحماية المدنية.