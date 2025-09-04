إنتشال 270 جثة بعد الإنزلاق الأرضي في السودان

انتشلت فرق الإنقاذ 270 جثة بعد انزلاق أرضي دمّر قرية ترسين في جبل مرة بدارفور. وتقدّر الأمم المتحدة عدد الضحايا بين 300 و1000 شخص، وسط صعوبة في الوصول إلى المنطقة.

وأفادت الأمم المتحدة نقلا عن مصادر ميدانية بمقتل ما بين 300 و1000 شخص في الانزلاق الأرضي. إلا أن حجم الكارثة لم يتضح بعد نظرا لصعوبة الوصول إلى المنطقة.

وقال مجيب الرحمن محمد الزبير، رئيس السلطة المدنية “حتى الآن تم انتشال 270 جثة لضحايا وتم دفنهم”.

وأضاف أنه “ما زال المئات تحت الركام الذي غطى المنازل ومساحة كبيرة من المزارع”. لافتا إلى أن أعدادا كبيرة من الحيوانات نفقت تحت الطين، كما تضررت مصادر المياه.

وتابع قائلا “حتى الآن لم تصل أي منظمة” إنسانية، موضحا أن عمليات الإنقاذ يقوم بها سكان محليون وحركة /جيش تحرير السودان/ بإمكانيات محدودة.