إنتشال 3 جثث وإنهيار جسر.. الحالة العامة إثر التقلبات الجوية

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة إثر التقلبات الجوية، اليوم الأحد، على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا.

وحسب بيان للمديرية، تم في ولاية عين تموشنت، إنتشال جثث 3 أشخاص، كانو على متن سيارة جرفتهم مياه واد عبابسة بالمكان المسمى قرية الروايسة.

كما تم تسجيل ارتفاع منسوب مياه واد عبابسة بالطريق الوطني رقم 108، بنفس الولاية. وببلدية شعبة اللحم، ارتفع منسوب مياه الواد وتجمعت المياه بمدخل المدينة.

وفي ولاية تلمسان، تم تسجيل إنهيار جسر ببلدية سيدي عبدلي، ويتعلق الأمر بجسر صغير خاص لممر الراجلين، دون تسجيل خسائر بشرية.

أما في ولاية مستغانم، فقد تم التدخل لأجل إمتصاص مياه الأمطار بفناء مسكن بالمكان المسمى دوار عيزب، ببلدية عين عبد المالك رمضان.