إنتشال 9 غرقى في 24 ساعة الأخيرة

افادت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، اليوم الأحد، أن الحماية المدنية، سجلت، حصيلة “مؤسفة” لضحايا حوادث الغرق خلال 24 ساعة الأخيرة.

كما أشار بيان الوزارة إلى أنه تم انتشال 9 غرقى، منهم 4 ضحايا من شواطئ ممنوعة. وحالتين من شواطئ محروسة براية “حمراء”. وضحية من شواطئ مسموحة، وحالتين من مجمعات مائية.

في حين، أرجعت الوزارة الأسباب إلى عدم التقيد بتعليمات وإجراءات السلامة خاصة في أوقات السباحة الممنوعة. والسباحة في الشواطئ غير المسموحة. والسباحة في البحيرات، السدود، الأحواض والمجمعات المائية.