إنتشال جثة طفل وإنقاذ 6 أخرين من شاطئ الصابلات بالعاصمة

تمكنت مصالح الحماية المدنية من انتشال جثة طفل متوفى بشاطئ الصابلات بالجزائر العاصمة.

وحسب ذات المصالح الضحية غرق في الشاطئ مساء اليوم ويتعلق الأمر بطفل يبلغ من العمر 9 سنوات

كما تم، اليوم السبت، إنقاذ 6 أطفال على الأقل من الغرق في شاطئ صابلات بالعاصمة، أين كانوا في رحلة سياحة واستجمام نظمتها إحدى الجمعيات.

وتم انقاذ الأطفال الغرقى من طرف مجموعة من الشباب، ليتم نقلهم بعد إنقاذهم نحو مصلحة الاستعجالات بمستشفى مصطفى باشا.

وسخرت الحماية المدنية للعملية 10 غطاسين وزورقين، فيما لاتزال عملية البحث والإنقاذ ما زالت متواصلة.