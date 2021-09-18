إنتشلتها من الفقر ولم أحرمها من أي شيء

سيدتي السلام عليكم أنا رجل طعنت كرامته في الصميم فبعد أن إرتبطت بمن خلتها المرأة المناسبة ، أفقت لأجدها تختار حياة أخرى بعد أن إشتدّ عودها وكونت نفسها

تحدّيت أهلي من أجل الزواج منها، فهي لا تناسبني من الناحية الإجتماعية

هالني الأمر الذي ظننته مزحة ، بل ظننت أنني أعيش كابوسا مروعا إلا أن هجر زوجتي لي وهروبها إلى بيت أهلها الذين وقفوا إلى جانبها وأيدوها في مسألة أن تتحرر من زيجتي بها جعلني أتأكد من أن الأمر حقيقة. تطالبني من بعت لأجلها الدنيا بأن تحيا بعيدا عني بعد أن كانت سر وجودي وسعادتي، لم ابخل عليها بشيء ولم أخنها يوما، وبالرغم من مرور سنوات على زواجنا ولم تنجب لي من يحمل إسمي إلا أنني لم أهنها ولم أؤنبها. أنا في حسرة ولوعة وأريد منك سيدتي أن تريحي قلبي.

الرد:

أحس بما تعانيه أخي من حرقة وأسى، لكن وقبل أن تنهار وتنكسر عليك أن تعيد ترتيب أمور حياتك بأن تتذكر الطريقة التي سمحت لهذه الإنسانة أن تتسلل إلى قلبك لقد كان حب المال في قلبها أكبر من حبها وتقديرها لما قمت به من اجلها.

ثم أحس من خلال رسالتك أنك لا تقوى على العيش من دون هذه الإنسانة التي تريد على ما يبدو أن تستقل بحياتها مع إنسان أخر يناسبها أنصحك بالتفكير بتمعن في الأمر، فما قيمة الحياة ومن نحبهم يريدون التحليق خارج سربنا؟

وما قيمة العمر ونحن نحياه بقلب منكسر؟ من باب شدّ الأزر أدعوك أخي أن تضع حدا لمهزلة وضعت نفسك فيها بأن تحفظ كرامتك وكرامة أهلك من خلال تسريح هذه المرأة التي باتت تعبد المال ولم تهتم لأمرك ككيان صنع مجدها ورفع من شأنها عوض أن تضبطها يوما متهمة بتدنيس شرفك وسمعة أسرتك مع رجل أخر. صحيح أن بعض القرارات صعبة في حياتنا، إلا أنها تبقى الصواب لغد أفضل