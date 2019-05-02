إنتظار أزيد من 180 ألف قنطار من محصول “الكوكاو” بالوادي

يتوقع إنتاج أزيد من 180 ألف قنطار من محصول الفول السوداني، خلال الموسم الفلاحي الجاري بولاية الوادي

بنسبة زيادة تفوق 33 بالمائة مقارنة بالموسم الفلاحي المنقضي، حسبما علم الخميس لدى مسؤولي غرفة الفلاحة .

وقفزت المساحة المزروعة من الفول السوداني من 4.000 هكتار خلال الموسم الفلاحي الماضي إلى 6.000 هكتار في الموسم الحالي .

وتشهد هذه الزراعة توسعا ”ملحوظا” في أغلب المناطق الفلاحية بالولاية، سيما ببلديتي حاسي خليفة والطريفاوي

حيث تتوفر بهما قدرات فلاحية هامة في إنتاج هذه المادة الزراعية بنسبة 30 قنطار في الهكتار الواحد، يضيف ذات المصدر .

وتتصدر ولاية الوادي إنتاج محصول الفول السوداني على المستوى الوطني بقدرة إنتاج تزيد عن 120 ألف قنطار سنويا

وبمساهمة تصل حتى 80 بالمائة من المنتوج الوطني، حسب إحصائيات الإنتاج للموسم الفلاحي المنقضي.

وتوجد بمنطقة سوف أكبر سوق وطني لتسويق الفول السوداني الذي يقع ببلدية حاسي خليفة .