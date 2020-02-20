 إنتعاش أسعار النفط بعد تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا

إرتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، حيث عرفت العقود الآجلة لخام البرنت تحسنا بلغ 59.26 دولار للبرميل

وتقدمت عقود خام تكساس بـ0.7 بالمائة مسجلة 53.26 دولار للبرميل وهذا التحسن راجع إلى تراجع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا

وحسب ما نقلته وكالة “رويترز”، فإنه لا توجد بادرة حل للصراع الليبي الذي أفضى إلى إغلاق موانيها وحقولها النفطية.

وقد تخفض العقوبات الأمريكية على وحدة لشركة النفط الحكومية الروسية العملاقة روسنفت إمدادات الخام من فنزويلا بدرجة أكبر، مما يجدد المخاوف بشأن معروض النفط العالمي.