إنتفاء وجه الدعوى لمدير الجمارك الأسبق عبدو بودربالة في قضية هامل

استفاد المدير العام الأسبق للجمارك الجزائرية محمد عبدو بودربالة من قرار انتفاء وجه الدعوى في قضية المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل.

وحسبما تحصلت عليه”النهار أونلاين” من معلومات نقلا من مصادر على صلة بالتحقيق فإنه ليس هناك أي دليل يدين المدير الأسبق للجمارك محمد عبدو بودربالة، في التهم التي نسبت إليه في وقت سابق في قضية الموافقة على منح اعتماد للشركة المتهمة EURL GIPM ORAN المسيرة من طرف مراد هامل من أجل إنجاز مستودع عمومي بمنطقة طفراوي ولاية وهران

وأكدت مصادر “النهاراونلاين” أن التحقيقات قد كشفت أن المقرر رقم 328 المتضمن منح اعتماد المؤرخ في 22/12/2013، قد تم امضاؤه باعتماد كل الإجراءات القانونية حسبما ينص عليه قانون الجمارك في مادته 141 من قانون الجمارك المتعلقة بالمستودع العمومي.

ووصلت التحقيقات في هذه القضية إلى أن المدير السابق للجمارك عبدو بودربالة لم يقم بأي خروقات قانونية تسببت في تبديد أموال عمومية أو منح امتيازات غير مستحقة.