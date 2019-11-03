إنتقاء ملبنة لحليب النوق بالوادي من بين 1000 مشروع إستثماري واعد في العالم

أخبار الجزائر
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إنتقاء ملبنة لحليب النوق بالوادي من بين 1000 مشروع إستثماري واعد في العالم
بقلم عبد العالي رحومة

تم انتقاء ملبنة مختصة في تعليب وانتاج مشتقات حليب النوق، لأحد المستثمرين الخواص بالوادي، من بين 1000 مشروع إستثماري واعد.

يأتي ذلك في إطار الشراكة بين الإتحاد الأوربي ممثلا في “كامل ميلك”، ودول البحر الأبيض المتوسط، لتعزيز وتطوير إنتاج وإستهلاك حليب النوق.

وتم انتقاء هذه المؤسسة الإستثمارية كممثل اقتصادي، وجامعة الوادي كممثل علمي للمتابعة.

وذلك بحضور ممثلي المؤسسات العلمية من العديد من الدول: فرنسا، كرواتيا، تركيا، ايطاليا، المغرب، والعديد من الخبراء العالميين في مجال دراسة  حليب النوق .


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