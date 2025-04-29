إنتقاء 200 جمعية ثقافية لدعمها مادياً

أعلنت وزارة الثقافة والفنون، عن انتقاء 200 جمعية ثقافية لدعمها مادياً ومرافقتها في تجسيد مشاريعها.

ويأتي ذلك، حسب بيان للوزارة، في إطار استراتيجيتها المتعلقة بمرافقة ودعم المجتمع المدني. وتحديداً الجمعيات الناشطة في الميدان الثقافي والفني الحاملة لمشاريع وبرامج ثقافية وفنية.

وكذا ضمن مساعي الوزارة، الرامية أيضاً إلى تجسيد المقاربة التشاركية وترقية وتعزيز دور الحركة الجمعوية. وإشراكها ضمن مخططات وبرامج العمل الخاصة بالقطاع.

كما تم ذلك، بعد دراسة الملفات التي وردت في المنصة الرقمية، والمشاريع المستلمة من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة مشاريع وبرامج الجمعيات المقترحة في المواعيد المحددة سالفاً للاستفادة من الإعانات.

ودعت الوزارة، الراغبين في الاطلاع على قائمة الجمعيات الثقافية والفنية المستفيدة من الدعم العمومي لتنفيذ مشاريعها، النقر على الرابط التالي:

https://e-servicesculture.dz/…/2025/04/association2025.pdf