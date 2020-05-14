إنتقادات شديدة لأحلام بسبب طريقة احتفالها بعيد ميلاد إبنها رغم كورونا

تلقت النجمة الإماراتية أحلام، العديد من الانتقادات، بسبب طريقة احتفالها بعيد ميلاد إبنها فاهد، رغم تفشي فيروس كورونا.

وبالرغم من إقتصار الإحتفال على عدد من أفراد العائلة، اتهم الجمهور، الفنانة الإماراتية، بعدم الاكتراث بالإجراءات الاحترازية المطلوبة في حالة التجمعات العائلية، وكسر قواعد التباعد الاجتماعي والالتزام بالحجر المنزلي.

كما تم إتهام أحلام بالبذخ، بعد تخصيصها حوالي 16 تورتة مزينة بمجسمات لصقور برية، لإحتفال عيد ميلاد إبنها، خاصة في الظرف الحالي.

وعبرت أحلام عن سعادتها خلال الاحتفال بعيد ميلاد فاهد، ونشرت مقطع فيديو عبر “سناب شات”، وعلقت: “كل عام وأنت بخير.. جعلني أشوفك رجال يا رب.. “.