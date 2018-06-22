إنتقادات شديدة لتقنية الـ”VAR” !!

خطفت تقنية الفيديو أو ما يسمى بالـ”VAR” المشهد في المونديال الجاري بروسيا، في أول إستعمال لها على مستوى المنافسة الأكبر عالميا.

وتساءل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن جدوى اعتمادها في ظل الأخطاء الفاضحة والمستمرة والتي لم تضع حدا للجدل التحكيمي.

فيما ذهب البعض إلى إعتبار إدراج تقنية الـ”VAR” وإستخدامها جاء خدمة لمنتخبات معينة من خلال إستعمالها حسب الظروف والمنتخب.

فيما نال حكم البرتغال أمام نظيره المغربي إنتقادات شديده بعد رفضه إستعمال التقنية في عدت حالات منها 3 ضربات جزاء صحيحة.