إنتقادات كبيرة لـ “أوزيل” و”غوندوغان” بسبب “أردوغان”

هاجم عدد كبير من الألمان لاعبا المانشافت “مسعود أوزيل” و “غوندوغان”، بسبب قيام هاذين اللاعبين بالتقاط صورة تذكارية مع الرئيس التركي “أردوغان”.

وردت الإتحادية الألمانية على هذا الأمر: “الإتحادية الألمانية تحترم الحالات الخاصة لبعض اللاعبين المهاجرين”.

وأضافت: “لا يجب خلط الأمور بين السياسة وكرة القدم، ولهذا السبب فإنه أمر غير جيد أن يقوم البعض بالتلاعب مع لاعبينا الدوليين”.

ورد “غوندوغان” على هذه الصورة وأكد أنّ كل ما في الأمر التقاط صورة مع الرئيس التركي دون تمرير أي رسالة مهما كان نوعها.