إنتقال أكثر من 98 بالمائة للطور المتوسط بالأغواط

بلغت نسبة النجاح حدود 92 بالمائة، وانتقل إلى الطور المتوسط من بين المترشحين أكثر من 98 بالمائة وهي النتيجة التي استحسنها كثيرا سنوسي بريكسي عبد النبي الوافد الجديد على رأس مديرية التربية بالأغواط.

و إلى ذلك تحصلت 117 مدرسة ابتدائية من أصل 231 مؤسسة مؤسسة معنية بامتحان “السانكيام “، على نسبة نجاح قدرت بمائة بالمائة في امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي التي أعلن نتائجها نهاية الأسبوع الأخير.

مقابل 09 مؤسسات حازت ما نسبته تزيد عن 98 بالمائة. وحسب السيد يحي سعداوي رئيس مصلحة التمدرس والامتحانات، فقد نجح 16 مترشحا بمعدل 10 من عشرة بينهم 2 ذكور والباقي إناث.

4 منهم ينتمون إلى بلدية الخنق وتحديدا مدرسة برطال بن عبد الله العريقة.

وحاز 1143 تلميذا على تقدير ممتاز جلهم إناث و 2458 على تقدير جيد جدا.

وتجدد الأسرة التربوية بولاية الأغواط أملها في حصد نتائج مماثلة في امتحان شهادة التعليم المتوسط الذي اجري نهاية شهر ماي وإمتحان شهادة البكالوريا المقرر بعد عيد الفطر المبارك.