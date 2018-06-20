إنتقال بن طالب لـ”الميلان” لن يكون سهلا

لاينوي “شالك” التخلي عن الدولي الجزائري، نبيل بن طالب بسهولة خلال الميركاتو الصيفي، وذلك رغم المُقترح الذي وصله من “ميلان”.

وأشارت تقارير ألمانية بأن إدارة “الأزرق الملكي” ليست مُتحمسة للتخلي عن متوسط ميدانها، خاصة وأنها فقدت عنصرين في نفس مركزه.

وأوضحت، بأن المُدرب “دومينيكو تيديسكو” ورغم المشاكل التي عاشها مع لاعبه الصاعد الموسم المُنقضي، إلا أنه سيعتمد عليه مُستقبلا لامحالة.

ولايزال خريج “توتنهام” مُرتبطا مع “شالك” لغاية 2021، ويبدو مُتحمسا للبقاء معه، خاصة وأنه سيُشارك في رابطة الأبطال الموسم القادم.