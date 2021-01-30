إنتقال عبيد للإمارات يُغضب مُدرب نانت

عبّر، ريمون دوميناك، مدرب نادي نانت، عن غضبه الكبير، بعد إنتقال الدولي الجزائري، مهدي عبيد، لصفوف النصر الإماراتي، دون سابق إنذار.

وكشف الناخب الأسبق لفرنسا، بأنه تفاجأ كثيرا، عندما علم بأنه سيفقد خدمات متوسط الميدان، الذي يعتبر لاعبا أساسيا.

وصرّح خلال ندوة صحفية عقدها بمقر فريقه :”ما حدث مُزعج، خاصة وأن الطريقة كانت غير مُتوقعة بالمرة”.

ليُضيف :”رحيل مهدي يُجبرنا، على تعديل مُخططاتنا بشكل سريع، ولن أعلق بشكل أكبر على هذه القضية”.

يُذكر بأن مُحارب الصحراء، إنتقل لـ”عميد” الإمارات، بعقد يمتد لعام ونصف وبراتب لم يُكشف عنه لحد الساعة.