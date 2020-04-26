إنتقال عطال لباريس سان جيرمان مُحدد بشرط

كشف الإعلامي الفرنسي دانيال ريولو، بأن الدولي الجزائري يوسف عطال يتواجد حقيقة في حسابات باريس سان جيرمان.

وأوضح نجم إذاعة “RMC”، بأن إنتقال الظهير الأيمن لعملاق فرنسا، ليس بيده ولا بيدة إدارة هذا الأخير.

وقال :”القرار الحاسم يبقى لمُسيري نيس، والذين يمتلكون حق قبول أو رفض أي مُقترح يصل إليهم بشأن لاعبهم”.

وواصل :”كل شيء مُرتبط بالمبلغ الذي ستطلبه إدارة العقبان، في حالة ما كان معقولا فإن الصفقة ستتم والعكس صحيح”.

يُشار بأن الجناح الطائر، مُتابع ومنذ أشهر من “البي أس جي”، الراغب بخطفه في أسرع الآجال الممكنة لتدعيم رواقه الأيمن.