إنتقال محرز لكبار أوروبا لن يكون بيده!!

لن تكون مُهمة الدولي الجزائري، رياض محرز في الإنتقال لأحد كبار أوروبا، بالسهولة التي ينتظرها، بسبب إدارة ناديه “ليستر سيتي”.

وقال المُدرب “كلود بويال” في هذا الشأن :”عند افتتاح سوق التحويلات الصيفي القادم، سنرى ما سيحدث، بالنسبة لرياض ووجهته المُستقبلية”.

وأضاف :”رياض لايزال مُرتبطا بعقد معنا، وهذا أمر لايجب نسيانه، وسنقوم بالإجتماع مع الإدارة واللاعب، من أجل تحقيق الموقف الأنسب”.

وختم :”الكلمة ستعود لمالك الفريق، والذي سيُقرر كيفية التعامل مع وضعية محرز خلال الميركاتو الصيفي وفقا للعروض التي ستصله حينها”.