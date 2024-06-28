إنتقدت وسائل الإعلام الفرنسية.. إدارة ليل تستنكر عدم إحترام خصوصيات بن طالب

إستنكرت إدارة نادي ليل الفرنسي، خرجة وسائل الإعلام الفرنسية، أمس الخميس، بتناقلها مستجدات جديدة، بخصوص لاعبها الدولي الجزائري، نبيل بن طالب.

حيث كشف موقع “RMC SPORTS” الفرنسي، أمس الخميس، أن اللاعب، نبيل بن طالب، سيتجه إلى لإعتزال ميادين كرة القدم، بسبب معاناته من مشاكل صحية، على مستوى القلب، والتي إستدعت لنقله إلى مستشفى مدينة ليل الفرنيسة، بتارخ 18 جوان الماضي.

وهو الأمر الذي لم يمر مرور الكرام، على إدارة نادي ليل الفرنسي، التي عبرت من خلال بيان، نشرته عبر موقعها الرسمي، أمس الخميس، للتعبير عن تفاجئها وصدمتها، من تناقل وسائل الإعلام، مستجدات الوضع الصحي للاعب ن طالب، والتي إعتبرتها إنتهاكا للحياة الشخصية للاعب، وكذا عدم احترام لسرية المعلومات الطبية الشخصية.

وطالبت إدارة نادي ليل، بضرورة إحترام اللاعب وعائلته ومقربيه، وعدم جعل من مشكلته الصحية، ومستقبله الرياضي، حديثا لوسائل الإعلام.

ودعت إدارة نادي ليل، في بيانها، إلى ضرورة التحلي بالصبر والحذر والاعتدال في مثل هذه المواضيع المواضيع الحساسة والسرية التي لا يوجد أي رد عليها حاليًا.

وفي الختام، تقدمت إدارة نادي ليل ولاعبها الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، مرة أخرى، بالشكر الجزيل لجميع الذين عبروا عن تضامنهم مع اللاعبفي هذا الظرف الحساس.