إنتهاء أشغال مهبط مروحيات مكافحة الحرائق بالطارف

تشرف أشغال إنجاز مشروع مهبط المروحيات الموجهة لمكافحة حرائق الغابات بمنطقة ”الناظور” ببلدية الشافية على نهايتها، حيث تقدمت بنسبة 95 بالمائة.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، قال مدير الأشغال العمومية بالولاية، رابح صاري، إنّ المهبط المذكور سيدخل حيز الاستغلال ”الأسبوع المقبل”. مشيراً إلى أنّ كلفة إنجاز المشروع بلغت 80 مليون دج.

ويصلح هذا المهبط لهبوط مروحيات من الحجم الكبير لاستعمالها في مختلف العمليات عند الضرورة.

وتمّ اختيار موقع المشروع “مهبط المروحيات” وفق المعايير التقنية المعمول بها دولياً، وذلك بمنطقة ”الناظور” ببلدية الشافية.

وذلك على اعتباره موقعاً إستراتيجياً هاماً يقع بالقرب من مصادر التموين بالمياه. بالإضافة إلى أنه يتوسط سلسلة غابية عرفت اندلاع عدد كبير من الحرائق الصيف الماضي.