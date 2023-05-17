إنتهاء الإجراءات الإدارية لمشروع إستغلال منجم الزنك والرصاص ببجاية

أعلنت وزارة الطاقة والمناجم، أنه تم الإنتهاء من كل الإجراءات الإدارية المتعلقة بمشروع إستغلال منجم الزنك والرصاص “بتالة حمزة – وادي أميزور ولاية بجاية. كما أن العمل جاري لاستكمال باقي متطلبات هذا المشروع والمتعلقة بالنقل، وتوفير المياه، وتهيئة الرصيف بميناء بجاية.

وحسب بيان للوزارة، فإن الإجراء جاء عملا بمخرجات إجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 14 ماي 2023. المتعلقة بتسريع وتيرة انجاز مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص بتالة حمزة – وادي أميزور. القاضية بتقليص كل الآجال المتعلقة بالورشات التقنية الفرعية وتسريع دخول المشروع قيد الاستغلال،

كما وفّر القطاع كل الشروط اللازمة للانطلاق الفعلي في انجاز المشروع “إستغلال المنجم وتشييد المصنع” في شهر جويلية القادم. على أن ينطلق في الإنتاج الفعلي خلال شهر ديسمبر 2025.

ويتربع هذا المشروع على مساحة تقدر بـ 234 هكتار، باحتياط قابل للاستغلال يقدر بـ 234مليون طن.

وأكدت الوزارة أن الشروع في الاستغلال المنجمي سيتم وفقا لدراسة الجدوى الخاصة بالمشروع. والمعتمدة وفقا للقواعد المنصوص عليها في المتطلبات المتعلقة بحماية البيئة. والتي تتوافق مع المتطلبات البيئية وخصوصية طبيعة المنجم، دون إغفال الأثر الايجابي في استغلال هذا المشروع المهيكل والاستراتيجي للبلاد وعلى التنمية الاقتصادية للمنطقة على وجه الخصوص. بالإضافة كذلك الى فتح العديد من فرص العمل لأصحاب الشهادات الجامعية والمتخرجين من مراكز التكوين المهني وشباب المنطقة. من خلال خلق حوالي 780 فرصة عمل مباشرة و 4000 منصب عمل غير مباشر. واستفادتهم من التكوين في هذا المجال وادماجهم في المشروع لاحقا، مع منح الاولوية لشباب المنطقة.

كما سيتم عقد لقاءات والتحضير لندوات من طرف إطارات القطاع المنجمي ومن طرف الشركة المختلطة الجزائرية-الأسترالية Western Mediterranean Zinc WMZ)). المكلفة بإنجاز المشروع واستغلاله، مع جميع المهتمين ولاسيما ممثلي المجتمع المدني، والأساتذة الجامعيين والباحثين والاقتصاديين.

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