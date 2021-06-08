إنتهاء الحملة الإنتخابية.. والدخول في الصمت الإنتخابي اليوم

تنتهي اليوم الثلاثاء عند منتصف الليل، الحملة الإنتخابية الخاصة بالإنتخابات التشريعية التي ستجري يوم السبت المقبل. لإختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني في عهدته التاسعة.

وجرت الحملة الانتخابية التي انطلقت يوم 20 ماي الماضي ودامت 20 يوما. في إطار الضوابط التي حددها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. الذي ينص في مادته الـ 73 على أنه “باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 95 من الدستور. حيث تكون الحملة الإنتخابية مفتوحة قبل ثلاثة وعشرين يوما من تاريخ الاقتراع. وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع”. وباختتام الفترة القانونية للحملة الانتخابية، تبدأ بعد منتصف ليلة اليوم فترة الصمت الانتخابي التي تدوم إلى غاية يوم الاقتراع 12 جوان.

وحسب المادة 74 من قانون الانتخابات، فإنه لا يمكن أيا كان مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان. أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها . كما تنص المادة 81 من ذات القانون على أنه “يمنع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين قبل اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ الاقتراع على التراب الوطني. وخمسة أيام قبل تاريخ الاقتراع بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج.