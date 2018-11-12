إنتهاء دراسة المشروع الأولي لميناء شرشال المفصل وتقييم تعويضات نزع الملكية 

أعلن مدير الأشغال العمومية بتيبازة، محمد بوعزغي، عن إنتهاء دراسة المشروع الأولي المفصل لإنجاز الميناء التجاري وسط بالحمدانية شرقي شرشال.

فيما كشف مدير أملاك الدولة، علي بوعمريرني عن إنتهاء عملية تقييم التعويضات المالية لنزع الملكية الخاصة بموقع المشروع و لواحقه.

و أعطى الوالي تعليمات لمديرية الأشغال العمومية من أجل الشروع في أقرب الآجال في التعويض المادي لأصحاب الأراضي.

التي شكلت موضوع نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية و تم تبليغها من قبل مديرية التنظيم و الشؤون العامة و كذا مديرية أملاك الدولة.

وخلصت التحقيقات العقارية الخاصة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية و الحقوق العينية المتعلقة بمشروع إنشاء ميناء الوسط الحمدانية و مرافقه.

التي أطلقتها مديرية أملاك الدولة بتيبازة عقب صدور المرسوم التنفيذي 17-122 المؤرخ في 22 مارس 2017 المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 18-68

المؤرخ في 13 فيفري 2018 إلى تحديد 375 قطعة أرض بمساحة فعلية تفوق 2500 هكتارا معنية بالتعويضات.

التي خصص لها غلافا ماليا يقدر بـ7 مليار دينار فيما تقدر المساحة النظرية إجمالا بـ2963 هكتار.

و تقدر مساحة الأراضي المقتطعة لإنجاز الميناء بـ310 هكتارا و 170 هكتارا خاصة بالطريق السريع.

بالإضافة إلى 130 هكتارا متعلقة بالسكك الحديدية 1916 هكتارا للمناطق اللوجيستيكية المخصصة للمشروع.