إنتهاء فترة التسجيلات بصيغة “LPA” بالعاصمة اليوم

ستنتهي اليوم الأربعاء فترة التسجيلات التي فتحتها مصالح ولاية الجزائر للتسجيل في صيغة الترقوي المدعم بالعاصمة.

وكانت مصالح ولاية الجزائر قد فتحت موقع التسجيلات منذ الفاتح أكتوبر الفارط لاقتناء السكن الترقوي العمومي المدعم LPA.

وسبق لوالي العاصمة عبد الخالق صيودة، أن أشار إلى أن العاصمة تتوفر على 7 آلآف وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم.

وأشار إلى أن الحكومة وافقت على طلب رفع الكوطة من مساكن LPA وهي متوقف على توفر الأوعية العقارية.

وأضاف الوالي أن دراسة ملفات المكتتبين ستكون مباشرة بعد الانتهاء من عملية التسجيل التي تنتهي اليوم.