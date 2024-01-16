إنجازات اتصالات الجزائر بمعسكر: توصيل 60 موقعا بإنترنت الألياف البصرية وأكثر من 96300 مشترك

أتمت المديرية العملياتية لاتصالات الجزائر بمعسكر سنة 2023، بتحقيق نتائج جد مميزة من خلال تجسيد مختلف المشاريع الاستثمارية التي أطلقتها، بهدف توسيع الحضيرة الإجمالية للمشتركين في خدمات الهاتف الثابت والإنترنت بما في ذلك إنترنت الألياف البصرية.

سجلت المديرية خلال سنة 2023 تطورا محسوسا في عدد المشتركين في خدمات الهاتف الثابت والإنترنت ولاسيما في إنترنت الألياف البصرية، من خلال ارتفاع الحضيرة الإجمالية لمشتركي الإنترنت بولاية معسكر إلى أكثر من 96300 مشترك، من بينهم ما يقارب 19000 مشترك جديد خلال سنة 2023، وهو ما يمثل تطور بنسبة تفوق 17.5% للحضيرة الإجمالية لمشتركي الإنترنت بالولاية.

ارتفاع الحضيرة الإجمالية لمشتركي الهاتف الثابت خلال سنة 2023

كما ارتفعت الحضيرة الإجمالية لمشتركي الهاتف الثابت خلال سنة 2023 سواءاً عبر الكوابل النحاسية أو عبر تكنولوجيا الألياف البصرية لغاية المنازل (FTTH)، حيث تجاوز العدد الإجمالي لمشتركي الهاتف الثابت 82700 مشترك، من بينهم 13200 مشترك عبر تكنولوجيا الألياف البصرية.

وترافق توسع الحضيرة الإجمالية لمشتركي خدمات الهاتف الثابت والإنترنت، مع ارتفاع عدد الأجهزة والمعدات الهاتفية والقدرة الاستيعابية الإجمالية لهذه المعدات عبر كامل الولاية، بما فيها معدات ( (OLT التي توفر خدمات الهاتف الثابت والإنترنت ذات التدفق العالي جدا عبر تكنولوجيا الألياف البصرية ل108 موقعا من بينها 60 موقعا تم ربطه بهذه التكنولوجيا خلال سنة 2023 لوحدها ، وذلك إلى جانب 82 محطة لخدمات الهاتف الثابت والإنترنت عبر تكنولوجيا الجيل الرابع.

وفيما يخص توسيع شبكة الألياف البصرية وتعميمها عبر مناطق الولاية تم خلال سنة 2023 مد أكثر من 245.52كلم من الألياف البصرية عبر أكثر من 37 مشروعا استثماريا، وهي المشاريع التي تهدف بالأساس لربط أجهزة تكنولوجيا(FTTH) ومحطات الإرسال لتكنولوجيا الجيل الرابع الجديدة وكذا مختلف مشاريع المؤسسات الاقتصادية والإدارات العمومية بالولاية.

في هذا السياق، انتهت المديرية خلال سنة 2023 من مشروع مد وصلة محورية للألياف البصرية على مسافة 59 كلم انطلاقا من مدينة معسكر وصولا لحدود ولاية تيارت، وهي الوصلة التي تدخل في إطار تدعيم شبكة الباكبون الوطنية(Backbone) ، كما تم خلال هذه السنة، مد وصلة أخرى على طول الطريق السيار شرق غرب، في جزئه المار بولاية معسكر، من حدود ولاية غيليزان وإلى حدود ولاية سيدي بلعباس، على مسافة تصل ل78كلم، وهو ما سيسمح مستقبلا بتقديم خدمات رقمية عبر هذا الطريق الهام.

من جهة أخرى، تحصلت الوكالات التجارية لاتصالات الجزائر بكل من معسكر، سيق، المحمدية، غريس وتيغنيف، خلال سنة 2023 على وسم جودة الاستقبال (في خدمتكم) الممنوح من المعهد الجزائري للتقييس، وهو الوسم الذي يمنح للمؤسسات والهيئات التي تتوفر على المعايير المحددة من قبل المعهد لضمان جودة استقبال الزبائن والتكفل الأمثل بهم، علما أن اتصالات الجزائر هي المؤسسة الأولى على المستوى الوطني التي تحصلت على الوسم المذكور.

تؤكد كل المشاريع المنجزة والاستثمارات المحققة خلال سنة 2023، والتطور المميز في عدد الزبائن والحضيرة الإجمالية لمشتركي خدمات الهاتف والإنترنت، الجهد المستمر الذي تبذله المديرية لتلبية الطلب المتزايد على خدماتها، والاستجابة لكل تطلعات سكان ولاية معسكر.