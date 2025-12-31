إنجاز أقطاب حضرية وتطوير إدارة المجال الجوي على طاولة اجتماع الحكومة

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة عدة نقاط.

وخلال الاجتماع استمعت الحكومة إلى عرض حول إعداد الخريطة الاجتماعية للجزائر. حيث تهدف هذه المبادرة إلى إنشاء أداة للمساعدة على اتخاذ القرار. بما يسمح بوضع نظام متكامل للتخطيط والتنسيق والمتابعة، يهدف إلى توجيه السياسات العمومية. والموارد المالية بطريقة فعالة نحو البرامج التنموية ذات الأولوية على الصعيدين الوطني والمحلي.

من جهة أخرى، واصلت الحكومة دراسة المشاريع المسجلة في إطار تجسيد التحول الرقمي في بلادنا. طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتعليماته.

وبهذا الشأن، واصلت الحكومة دراسة مدى تقدم رقمنة القطاعات الوزارية، بهدف تعزيز الشفافية. ومكافحة البيروقراطية وتسهيل الوصول العادل والفعال إلى المعلومة وإلى الخدمات العمومية.

كما واصلت الحكومة دراسة مشروع البوابة الوطنية للخدمات الرقمية “Dzair Digital Services”. الذي يضع تنظيما للخدمات العمومية الرقمية الموجهة للمواطنين، بما يساهم هكذا في تحسين نوعيتها ويعزز فعاليتها. إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية من خلال السماح بولوج موحد إلى الخدمات العمومية الرقمية.

فضلاعن ذلك، فإن هذه المنصة الوطنية من شأنها أيضا أن تعزز المبادلات الرقمية بين مختلف الإدارات. مما يسمح برؤية أفضل للسياسات العمومية.

في الأخير، وفي إطار متابعة المشاريع العمومية الكبرى، اطلعت الحكومة على مدى تقدم عدد من المشاريع المتعلقة بإنجاز أقطاب حضرية ومنشآت رياضية وطرقية، بالإضافة إلى تطوير إدارة المجال الجوي الجزائري.

