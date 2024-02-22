 إنجاز أكثر من ألفي كيلومتر من خطوط السكك الحديدية حالياً

كشف وزير النقل محمد لحبيب زهانة، اليوم، عن إنجاز أكثر من ألفي كيلومتر حالياً من خطوط السكك الحديدية، من إجمالي الـ 6500 كيلومتر المبرمجة.

وأوضح الوزير خلال جلسة علنية خصصت للرد على الأسئلة الشفوية، لنواب البرلمان أنّ 24 مشروعاً في مجال السكك الحديدية دخل حيز الخدمة.

كما أكد زهانة عن وجود 44 مشروعاً قيد الانجاز، يُضاف إليها تنفيذ برامج لإزالة الممرات المستوية وانجاز أسوار لحماية نطاق السكة.

وأضاف الوزير من قية البرلمان أن قطاعه يعمل بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة انجاز الاستثمارات في السكك الحديدية “أنسريف” التابعة لوزارة الأشغال العمومية من أجل كهربة خطوط السكك الحديدية.

من جهة اخرى أشار الوزير حول رقمنة قطاع النقل البحري والجوي، إلى جملة من التدابير في هذا الصدد اتخذتها كل من شركة الخطوط الجوية الجزائرية والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، حيث عملت كلتا الشركتين على إدخال النظام الآلي لمعالجة البيانات بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وسرعة تنظيم إجراءات التسيير.

وفي ذات السياق كشق الوزير عن إتخاذ شركة الخطوط الجوية الجزائرية تدابير لرقمنة جميع عمليات الحجز والمبيعات وإطلاق موقع الكتروني جديد يضم جميع المعلومات الأساسية حول شبكة الشركة والاسعار والعروض الترويجية.

كما ان الموقع يتيح كذلك إمكانية الحجز وشراء التذاكر والوصول لخدمات أخرى دون عناء التنقل، فضلاً عن تطوير تطبيق خاص بالشركة يمكن تحميله على الهاتف النقال.