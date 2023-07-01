“إنجاز الجزائر” تكشف عن المشاريع الفائزة في المسابقة السنوية للمقاولين الشباب

نظمت “إنجاز الجزائر” ،بفندق السوفيتال بالجزائر العاصمة، حفل للإعلان عن المشاريع الفائزة في الطبعة الثانية عشر للمسابقة السنوية للمقاولين الشباب.

تميز هذا الحفل الذي نُظم تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ووزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

وبمساهمة “أريد” كالراعي الرسمي، بحضور ممثلو وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي .واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. وكذا المدير العام بالنيابة لـمؤسسة “اريد” الجزائر،السيد روني طعمه.

وفاء لالتزامها في ترقية المواهب الجزائرية، أصبحت “اريد الجزائر” الشريك المفضل. لاسيما من خلال مرافقتها، للسنة الثانية عشر على التوالي، طبعات هذه المسابقة السنوية “إنجاز الجزائر”. مؤكدة بذلك عن ارادتها في دعم المقاولين الجزائريين الشباب وسياستها .كمؤسسة تهدف إلى تجسيد الروح المقاولاتية لدى المواهب الجزائرية من الشباب، الحاملين للمشاريع المبتكرة.

رئيس مجلس إدارة”إنجاز الجزائر” يشيد بالطالب الجزائري الشاب

في كلمته الافتتاحية، أشاد علي عزوز، رئيس مجلس إدارة”إنجاز الجزائر”، بـ ”

الابتكار والمثابرة اللذان أصبحا من سنة لاخرى الحمض النووي للطالب الجزائري الشاب. الطالب الذي يعكف طوال مساره الأكاديمي الى تطوير مهاراته لضمان نجاح مشروعه المهني كمقاول أو كموظف”.

كما سلط أيضا الضوء على “الدعم المتواصل للمؤسسات الشريكة لـ” إنجاز الجزائر “وكذلك السلطاتالعمومية. لا سيما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا وزارة ااقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. وكذا مؤسسة “اريد”،الراعي الرسمي لهذه الطبعة الثانية عشرة على التوالي. علاوة على الدور الرئيسي الذي يلعبه هؤلاء الفاعلين في مرافقة جميع الشباب الذين تبرزهم “إنجاز الجزائر” على مدار السنة في المقاولاتيةوالتوظيف.”

وبهذه المناسبة،صرح المدير العام بالنيابة لـمؤسسة “اريد” الجزائر، روني طعمه: “من خلال دعمنا لهذه المسابقة السنوية للمقاولين الشباب. تؤكد “اريد” عن التزامها في تطوير روح المقاولاتية وتشجيع بروز المواهب الجزائرية الشابة. مساهمة “اريد”في هذه المسابقة، للسنة الثانية عشر على التوالي. تؤكد مرة أخرى عن رغبتها في تثمين امتياز وابتكار المواهب الجزائرية الشابة. وعن تعزيز إمكاناتهم في مجال المقاولاتية. أجدد التزام “اريد”في دعم هذه المسابقة التي تهدف إلى مساعدة الشباب الجزائري. على تجسيد مشاريعهم الطموحة تحقيق أحلامهم،والمواصلة في مثل هذه المبادرات المتعلقة بتعزيز المهارات المحلية. كما أهنئ الفائزين في هذه الطبعة الثانية عشر لمسابقة إنجاز الجزائر.”

من جهتها، هنأت المديرة التنفيذيةلـ”إنجاز الجزائر”، السيدة لين عبد الجابر. جميع المشاركين في الطبعة الثانيةعشر،وكذا المدربين الذين دعموا المشاريع التي بلغت الدور النهائي. كما تقدمت بتشكراتها لمؤسسة “اريد” الجزائر وللمؤسسات الشريكة لإنجاز الجزائر. التي تدعم أنشطة الجمعية على مدار السنة.نوهت أيضا بدور الجامعات والمعاهد التي فتحت أبوابها لإنجاز الجزائر وكذا جميع الجهات الفاعلة التي تدعم برامج الجمعية. وفي الأخير، تقدمت بالشكر الخاص لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة اقتصاد المعرفةوالمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة على دعمهم المستمر.