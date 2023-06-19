إنجاز بطاقة إلكترونية لأكثر من 445 ألف حرفي خلال 3 أشهر

كشف المدير العام للصناعة التقليدية والحرف بوزارة السياحة والصناعة التقليدية بوعام كمال الدين، عن إنجاز بطاقات إلكترونية، لأكثر من 445 ألف حرفي ناشط في الجزائر خلال الثلاثي الثالث من 2023.

وقال ذات المسؤول، لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية، أن هناك أزيد من 445 ألف حرفي ناشط في مجال الصناعة التقليدية والحرف ويساهم أيضا في توفير وخلق مليون و150 ألف منصب عمل.

وقال بوعام، إن قطاع الصناعة التقليدية ساهم في الناتج الوطني الخام بأكثر من حوالي 350 مليار دينار خلال سنة 2022.

وأورد ذات المتحدث: “سجل القطاع قيمة مضافة قاربت حوالي مائة مليار دينار. وهذا مؤشر قوي على مدى حيوية قطاع الصناعة التقليدية وقدرته على المساهمة في دفع عجلة التنمية المحلية”.

وبخصوص المدونة الوطنية للحرف، كشف بوعام بأنها تضم 332 نشاط مدون. وتشمل ثلاثة مجالات للنشاط في قطاع الصناعة التقليدية ومنها الصناعة التقليدية الفنية. وإنتاج الصناعة التقليدية والخدمات المقدمة ضمن الحرف اليدوية.

وكشف المسؤول، أن القطاع يمشي بخطى ثابتة نحو العصرنة من خلال مشروع إنجاز البطاقة الرقمية الإلكترونية للحرفيين. بالتعاون مع وزارة الداخلية، بهدف استخدام المعلومات المضمنة ضمن بطاقة التعريف الوطنية.

وقال بوعام، أنه يتوقع إنجاز هذه البطاقة خلال الثلاثي الثالث من العام الجاري. بعد استكمال المناقشة والمراجعة على مستوى الأمانة العامة لرئاسة الحكومة.

مشيرا إلى أن الحرفيين أصبحوا اليوم يعتمدون على البيع الإلكتروني في عملية تسويق منتجاتهم.

وبخصوص الامتيازات الممنوحة للحرفيين من قبل الدولة، قال بوعام إنها تشمل الاعفاء من الضرائب، والمرافقة في مجال التكوين.والمساهمة في تنظيم وتنشيط المعارض وطنيا ودوليا.

ويأتي ذلك، بهدف دعم الحرفيين والمساهمة في الحفاظ على الموروث الثقافي والتاريخي للبلد.