إنجاز بنايات وأبراج عصرية على الواجهة البحرية من حسين داي إلى تامنفوست

وترأس مساء أمس الأربعاء، الوزير والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، اجتماعا للمجلس التنفيذي لولاية الجزائر.

واستهل الإجتماع بتقديم عروض حول مخططات شغل الأراضي لعدد من البلديات “بئر توتة، سيدي موسى، الكاليتوس، الرغاية، المرسى، المحمدية، برج البحري، برج الكيفان، حسين داي وبن عكنون”. كما تضمنت دراسات ومقترحات لمشاريع تنموية تمس مختلف القطاعات.

وأكد الوزير على ضرورة التقيد الصارم بالأحكام والتوجيهات التي جاء بها كل من مخطط شغل الأراضي ومخطط التهيئة والتعمير “PDAU”. كما شدّد على ضرورة توجيه المستثمرين نحو إنجاز بنايات وأبراج عصرية في ذات طابع معماري متميز. على مستوى الواجهة البحرية من حسين داي إلى تامنفوست.

كما تم خلال الإجتماع متابعة تقدم التحضيرات الخاصة بامتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط. حيث تم تقديم عرض تضمن الترتيبات اللوجستية، إضافة إلى مخطط النقل، وإجراءات الربط بشبكات الهاتف والأنترنت. مع عمليات التهيئة الداخلية والخارجية لمراكز إجراء الامتحانات ومراكز التجميع والتصحيح.

وتضمن جدول أعمال الإجتماع التحضيرات الخاصة بالانتخابات التشريعية 2026، حيث تم تقديم عرض تضمن إحصاء 658 مركز لإجراء الانتخابات. وأزيد من 5 آلاف مكتب، إذ تم الانطلاق في ضبط الترتيبات اللوجستية تحسبا للحدث.

div>

