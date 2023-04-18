إنجاز بن ناصر مع ميلان يبهر العرب والأفارقة

أشاد الإعلام العربي بإنجاز الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر رفقة ناديه ميلان بالتأهل إلى الدور نصف النهائي لرابطة الأبطال.

وكتب موقع “قول” بنسخته العربية “فعلوها، ميلان إسماعيل بن ناصر إلى المربع الذهبي من دوري أبطال أوروبا، أحد ممثلي اللاعبين العرب حاضر بالمربع الذهبي للتشمبينزليغ”.

“كانت ليلة ولا أروع لنجم الجزائر وميلان”.

كما أشاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإنجاز أفضل لاعب في إفريقيا سنة 2019، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على تويتر “لا تأمن على شباكك فثعلب الجزائر آتى لزيارتها لا محالة”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption