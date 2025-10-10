إنجاز تاريخي لشركة فيات في الجزائر

ثمن الرئيس التتفيذي للعمليات في الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة ستيلانتيس، الإنجاز التاريخي لشركة فيات في الجزائر.

حيث أنتج مصنع طفراوي في وهران، أمس، أول سيارة “غراند باندا” محلية بالكامل، عوض “فيات 500”.

وقال الرئيس التتفيذي للعمليات في الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة ستيلانتيس، أن هذه السيارة تُمثل بداية فصل جديد من رحلتهم في الجزائر.

وأضاف أن ما يجعل هذه اللحظة استثنائية حقًا هو أن هذه السيارة صُنعت باستخدام عمليات اللحام والطلاء المُثبتة حديثًا، وهي سابقة في تاريخ تصنيع السيارات في الجزائر.

وتابع ذات المسؤول، أن “فيات غراند باندا” أكثر من مجرد سيارة، إنها رمز للتحول والكفاءة والفخر الوطني. وهي دليل على التزام ستيلانتيس الشرق الأوسط وأفريقيا بجعل الجزائر لاعبًا رئيسيًا في المشهد الإقليمي للسيارات، مدفوعةً بالمواهب والابتكار المحلي.

وفي الأخير، تقدم المسؤول، بأحر التهاني لجميع فرق العمل في مصنع طفراوي وفي ستيلانتيس الجزائر على هذا الإنجاز التاريخي اليوم.