إنجاز جديد للحماية المدنية… فريق HUSAR يثبت مكانته بين أفضل فرق الإنقاذ

حققتالحماية المدنية الجزائر ية إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجلها في مجال التدخل في حالات الكوارث، بعد إعادة تصنيف فريق البحث والإنقاذ في الأوساط الحضرية HUSAR ALG01 .

هذا التصنيف وفق المعايير الدولية المعتمدة من قبل الهيئة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ INSARAG التابعة للأمم المتحدة.

كما جاء هذا التتويج عقب اجتياز الفريق بنجاح التمرين العملياتي الختامي، الذي احتضنته الجزائر في الفترة الممتدة من 14 إلى 17 أفريل 2026.

وجرى هذا تحت إشراف لجنة من الخبراء الدوليين يمثلون 12 دولة، حيث خضع الفريق لتقييم دقيق وشامل شمل مختلف الجوانب التقنية والتنظيمية والعملياتية.

ويُعد هذا الإنجاز امتدادًا لمسار متميز انطلق منذ حصول الفريق على شهادة الاعتراف الأولى سنة 2017، ليواصل بعدها تطوير قدراته وتعزيز جاهزيته وفق أعلى المعايير الدولية، ما مكّنه من تثبيت تصنيفه ضمن فئة الفرق الثقيلة، القادرة على التدخل الذاتي الكامل في مناطق الكوارث.

وبهذا التصنيف، ينضم الفريق الجزائري إلى نخبة عالمية تضم قرابة 60 فريقًا متخصصًا في البحث والإنقاذ، ما يعكس مستوى الاحترافية العالية التي بلغتها الكفاءات الوطنية في هذا المجال.

ويؤكد التزام الجزائر بتعزيز قدراتها في مواجهة الكوارث الطبيعية والإنسانية، والمساهمة الفعالة في الجهود الدولية للإغاثة والإنقاذ.