إنجاز جزائري لافت في اليوم الثالث من البطولة الإفريقية للمصارعة

واصل المصارعون الجزائريون تألقهم في البطولة الإفريقية للمصارعة المشتركة الجارية بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، حيث حققوا حصيلة مميزة خلال اليوم الثالث من المنافسات.

ورفعوا راية الجزائر عاليًا بفضل الأداء القوي والتتويجات المستحقة في فئتي المصارعة الإغريقية والنسوية لأقل من 20 سنة.

في فئة المصارعة الإغريقية تحت 20 سنة، تألق الأبطال الجزائريون بشكل لافت:

ضياء الدين رماش توّج بالميدالية الذهبية في وزن 82 كلغ، بعد سيطرة تامة على منافسيه من المغرب ومصر وجنوب إفريقيا والكونغو، حيث أنهى جميع نزالاته بعدم التكافؤ في أقل من دقيقة. نور الدين بوروفة حصد هو الآخر ذهبية وزن 97 كلغ، مؤكدًا مكانته كأحد أبرز الوجوه الصاعدة في الساحة القارية. عادل يعقوب فقاس نال الميدالية الفضية في فئة 60 كلغ. زكرياء حسيني ظفر بفضية وزن 63 كلغ. فراس حماتة أحرز فضية وزن 72 كلغ.



أما في المصارعة النسوية تحت 20 سنة، فقد تألقت البطلة الواعدة فاطمة الزهراء بوشيبي، التي أهدت الجزائر ميدالية فضية في وزن 53 كلغ، بعد أداء قوي ومشرف أمام نخبة من المصارعات الإفريقيات.