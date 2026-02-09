إنجاز طبي بمركز مكافحة السرطان بالأغواط.. أول عملية استئصال معدة تتكلل بالنجاح

سطّر الطاقم الطبي والشبه الطبي بمركز مكافحة السرطان بولاية الأغواط إنجازًا طبيًا غير مسبوق، يعكس مستوى الكفاءة والاحترافية التي بلغتها المنظومة الصحية محليًا، وذلك من خلال إجراء أول عملية جراحية دقيقة لاستئصال معدة مصابة بورم، في خطوة تُعدّ مفصلية في مسار تطوير الخدمات العلاجية المتخصصة بالولاية.

العملية، التي دامت قرابة خمس ساعات متواصلة، أُنجزت بنجاح بفضل تكاتف جهود نخبة من الأطباء والجراحين وأطقم التمريض والتخدير. إلى جانب فريق غرفة العمليات الذي أظهر جاهزية عالية وانضباطًا مهنيا كبيرا، ما ساهم في إنجاح هذا التدخل الجراحي المعقّد وفق أعلى المعايير الطبية.

ويُعدّ هذا النجاح ثمرةً مباشرة لتفاني الإطارات الصحية، واستثمار الخبرة الوطنية، والإرادة الصادقة في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لمرضى السرطان، ويؤكد أن الكفاءات الجزائرية قادرة على رفع التحديات وتحقيق الإنجازات كلما توفرت لها الثقة والظروف الملائمة.

ولا يقتصر أثر هذا الإنجاز على جانبه الطبي فحسب، بل يتعداه إلى بعده الإنساني والاجتماعي. إذ يفتح آفاقًا جديدة أمام مرضى المنطقة، ويُجنّبهم عناء التنقل إلى ولايات بعيدة، بما يحمله ذلك من مشقة نفسية ومادية، ويُعزّز حقهم في العلاج النوعي بالقرب من مقر إقامتهم.

وليس ما تحقق اليوم بمركز مكافحة السرطان بالأغواط مجرد عملية جراحية ناجحة، بل رسالة أمل وثقة، ودليل واضح على أن القطاع الصحي المحلي يشق طريقه بثبات نحو التميز، مستندًا إلى كفاءة أطبائه وإخلاص طواقمه، في خدمة المريض أولًا وأخيرًا.