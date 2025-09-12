إنجاز طبي غير مسبوق في مستشفى وهران

شهد المركز الاستشفائي الجامعي بوهران مؤخرا إنجازاً طبياً غير مسبوق، حيث تمكن فريق مصلحة طب القلب برئاسة البروفيسور لعرج نادية من إجراء أولى عمليات Mitraclip في الجزائر بنجاح كبير.

وحسب بيان للمركز الإستشفائي على صفحته بفايسبوك، شملت العملية 5 مرضى بأعمار تتراوح مابين 60 الى 85 سنة يعانون من ارتجاع حاد في الصمام الميترالي. أربعة منهم بارتجاع أولي (PMR) وحالة واحدة بارتجاع ثانوي (SMR). وقد تكللت جميعها بنتائج ممتازة بعد عملية التثبيت بالقسطرة.

ويُعتبر هذا الإنجاز خطوة نوعية في مسار تطوير القسطرة القلبية التدخلية بالجزائر. وفتحاً علاجياً جديداً لفائدة المرضى الذين يعانون من أمراض الصمام الميترالي. خاصة أولئك غير القادرين على الخضوع للجراحة التقليدية.

وقد وجّه الفريق الطبي المشرف على العمليات شكره الخالص للمدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي بوهران. على توفيره العتاد اللازم وكذا الدكتور إسماعيل من دولة تركيا الذي أشرف على تأطير الطاقم الطبي والجراحي لمصلحة طب القلب. وكذا الشركات المساهمة بالاجهزة والعتاد الطبي المخصص لمثل هاته العمليات على دعمهم ومساهمتهم في تحقيق هذا النجاح الطبي.

ويسجل هذا الحدث يكمرحلة فارقة في تاريخ أمراض القلب بالجزائر. ويؤكد التزام المركز الاستشفائي الجامعي بوهران بريادة الابتكار الطبي وخدمة المرضى بأحدث العلاجات العالمية.