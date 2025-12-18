إنجاز طبي نادر بمستشفى الحروق الكبری الدكتور سعيد شيبان – زرالدة

نجح الطاقم الطبي لمصلحة الجراحة البلاستيكية - كبار – بمستشفى الحروق الكبرى سعيد شيبان بزرالدة، في استئصال ورم لمريضة يزن 12كلغ.

العملية تمت تحت إشراف رئيس المصلحة، الأستاذ جعفر باشا، حيث تم استئصال كتلة تزن 12 كيلوغرامًا، على مستوى الفخذ اليمنى لمريضة تزن أكثر من 150كغ

ووفقًا لبيانٍ صادر عن المستشفى، استغرقت العملية حوالي 5 ساعات كاملة، وكلِّلت بالنجاح.

وقد ساهم في إجراء هذه العملية النادرة من نوعها، كلٌّ من الدكتورة عابد، الدكتور شعبان، والدكتورة شخشوخ.