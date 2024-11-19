إنجاز قطب حضري بأبراج سكنية من 29 طابقا ببومرداس

كشف مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولاية بومرداس، أن الولاية إستفادت من مشروع إنجاز قطب عمراني حضري بسعة 29 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ، سيشرع في إنجازه سنة 2025. تنفيذا لتوجهات السياسة العامة للبلاد في مجال السكن.

وقال علوان خلال إجتماع المجلس التنفيذي الولائي الذي خصص لمناقشة وإثراء مخطط تجسيد هذا المشروع. أنه سيتم إنجاز هذا الأخير على مساحة 340 هكتار بمنطقة سيدي حلو بضواحي مدينة بودواو . بمواصفات مدينة عمرانية حديثة وعصرية ووفق المعايير العالمية المعتمدة في تشييد المدن ذات الأبراج السكنية العالية والمرافق الخدماتية والترفيهية المتنوعة.

ومن المرتقب إنجاز بهذه المنطقة، التي هي عبارة عن هضبة ذات قمة مسطحة. أبراج سكنية بتصميم معماري عصري وبطوابق عالية جدا يتراوح علوها بين 9 و 25 طابقا، بالإضافات إلى عمارات أخرى. كما سيتضمن هذا القطب العديد من المرافق والتجهيزات العمومية و المرافق الخدماتية من مساجد ومجمعات مدرسية و متوسطات و ثانويات و مكاتب بريد. بالإضافة كذلك إلى مرافق صحية و إدارية ومحطات النقل و مراكز التسوق و ملاعب جوارية و مساحات عمومية و فضاءات للتسلية و الترفيه.

كما سيشرع في إنجاز المرحلة الأولى من المشروع مطلع السنة القادمة، حيث ستتضمن هذه المرحلة إنجاز 8000 وحدة سكنية في مختلف الصيغ. بما فيها صيغة الترقية العقارية من طرف مرقين خواص، على مساحة 66 هكتارا بالتوازي مع إنجاز المرافق العمومية الضرورية.

من جهتها دعت والي ولاية بومرداس فوزية نعامة، في مداخلتها لتقديم الإقتراحات وتعميق و إثراء الدراسة الخاصة بهذا المشروع القطاعي الإستراتيجي من أجل الشروع في تجسيده في أحسن الظروف. و في أقرب الآجال تماشيا و السياسة العامة للدولة في مجال السكن و العمران.