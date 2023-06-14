إنجاز مجمع لتصفية مياه الصرف الصحي لاستخدامها في التطهير والسقي 

تلقت وزير البيئة والطاقات المتجددة، فايزة دحلب، رفقة الوفد المرافق لها. خلال زيارة عمل وتفقد إلى محطة تصفية المياه الحضرية لولاية الجزائر- شرق بولاية بومرداس. عرضا حول مشروع إنجاز مجمع لمياه الصرف الصحي. بهدف توجيهها لمحطة تصفية المياه بدل تسربها في القنوات والوديان.

وجاء في بيان الوزارة، أن وزيرة البيئة توجهت رفقة والي ولاية بومرداس والوفد المرافق. إلى محطة تصفية المياه الحضرية لولاية الجزائر- شرق ببلدية الرغاية التابعة لمؤسسة سيال. أين استقبلوا من طرف والي العاصمة ورئيسة المجلس الشعبي الولائي والسلطات المحلية.

كما تلقى الوفد –يضيف البيان- عرضا حول مشروع إنجاز مجمع لمياه الصرف الصحي. بهدف توجيهها للمحطة بدل تسربها في القنوات والوديان التي تصب في المنطقة الرطبة لبحيرة الرغاية. مما يسمح بحماية البحيرة والثروة البيولوجية المتواجدة فيها من التلوث الناجم عن مياه الصرف.

مشيرا إلى أن المحطة تعمل على معالجة هذه المياه وتصفيتها. بغية إعادة استخدامها في عمليات التطهير. كما يتم بحث امكانية استخدامها في سقي المساحات الخضراء.

من جهتها، وبعد تلقيها العرض الذي قدمه القائمين على المشروع، أبدت الوزيرة اهتمامها به. مشيرة أن الاقتصاد الدائري لا ينحصر في تثمين ورسكلة النفايات الصلبة والعضوية فقط. بل وحتى أهم مورد طبيعي والمتمثل في الماء. مضيفة أن للمشروع أهمية بالغة خاصة وأن العالم يواجه أزمة شح في المياه ناتجة عن آثار التغيرات المناخية.

وفي ذات السياق، دعت الوزيرة الصناعيين اللذين لايزالون يصبون مخلفاتهم السائلة في المصبات الحضرية. إلى ضرورة الاسراع في حيازتهم لأنظمة المعالجة المسبقة للمياه الصناعية. واحترامهم للقوانين واللوائح المعمول بها للمحافظة على البيئة وصحة المواطن.