إعــــلانات
أخبار الجزائر

إنجاز محطة لتحويل الكهرباء ببرج بوعريريج

بقلم ع.ع
إنجاز محطة لتحويل الكهرباء ببرج بوعريريج
  • 22
  • 0

وضع وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، الأحد، حجر الأساس لإنجاز محطة تحويل الكهرباء 30\60 بالمنطقة الصناعية مشتة فاطمة بولاية برج بوعريريج.

وجاء هذا خلال زيارة العمل والتفقد التي قادت الوزير للولاية، أين تفقد المنطقة الصناعية لبرج بوعريريج. أين استمع إلى عرض حول مشروع انجاز هذه المحطة، حسب بيان لوزارة.
وتقدر التكلفة المالية -يضيف البيان- لانجاز المحطة بـ 529 مليون دينار، ومدة إنجاز قدرت بــ 15 شهرا. تشمل أشغال الهندسة المدنية وأشغال التركيب وتشغيل المحطة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/TUD8T
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر