إنجاز محطة لتحويل الكهرباء ببرج بوعريريج

وضع وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، الأحد، حجر الأساس لإنجاز محطة تحويل الكهرباء 30\60 بالمنطقة الصناعية مشتة فاطمة بولاية برج بوعريريج.

وجاء هذا خلال زيارة العمل والتفقد التي قادت الوزير للولاية، أين تفقد المنطقة الصناعية لبرج بوعريريج. أين استمع إلى عرض حول مشروع انجاز هذه المحطة، حسب بيان لوزارة.

وتقدر التكلفة المالية -يضيف البيان- لانجاز المحطة بـ 529 مليون دينار، ومدة إنجاز قدرت بــ 15 شهرا. تشمل أشغال الهندسة المدنية وأشغال التركيب وتشغيل المحطة.