إنجاز مخبر جهوي لإجراء التحاليل الموسمية الفيزيوكيميائية لمياه السباحة

أشرفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب رفقة وزير الري طه دربال، ببلدية براقي بالجزائر العاصمة. على مراسم وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز وتجهيز المخبر الجهوي وسط.

وأكدت وزيرة البيئة على الأهمية البالغة لهذا المشروع لما سيقدمه من قيمة مضافة. في تدعيم إنشاء قاعدة معلومات بيئية ضرورية لإنجاز التقارير الوطنية حول البيئة في الجزائر. ليضاف إلى الجهود المبذولة من طرف دائرتها الوزارية، من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطن وضمان بيئة سليمة.

كما أشارت الوزيرة، إلى أنه من بين مهام هذا المخبر الجهوي حين دخوله حيز الخدمة. القيام بإجراء التحاليل الموسمية الفيزيو كيميائية لمياه السباحة عبر ولايات الوسط الساحلية الست. وكذا إجراء التحاليل الخاصة بالمصبات السائلة الصناعية للقطاعين العام والخاص عبر 13 ولاية لوسط البلاد. بالإضافة كذلك إلى التحاليل البيئية الخاصة بالإنبعاثات الغازية.

وكشفت فازية دحلب على أنه سيتم إنشاء قاعدة معلوماتية بيئية تتضمن جميع البيانات البيئية في البلاد بما في ذلك المصبات السائلة الصناعية للمؤسسات المصنفة، بما يسمح مستقبلا بتحديد كميات المياه التي يمكن معالجتها وإعادة إستعمالها. مضيفة في تصريحها أنه تم إحصاء 82 ألف مؤسسة مصنفة عبر التراب الوطني منها 76% متواجدة بمنطقة الوسط.