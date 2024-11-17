إنجاز مركز جواري لتخزين الحبوب بالمدية

قام والي ولاية المدية، جيلالي دومي، بمعاينة مشروع إنجاز مركز جواري لتخزين الحبوب بمنطقة الشهبونية.

وحسب بيان لمصالح الولاية، تأتي هذه العملية، في إطار تنفيذ مشروع إنجاز المركز الجواري للتخزين لتعزيز قدرات الديوان الوطني للحبوب. حيث سيتم إنجاز 12 مستودع بسعة 50 ألف قنطار.

ويندرج هذا في اطار تجسيد برنامج توسيع قدرات التخزين الاستراتيجي للحبوب على المستوى الوطني. من خلال بعث 30 صومعة للتخزين. و350 مركز جواري للتخزين الوسيط.

وتم بولاية المدية، إقرار إنشاء 12 مركز تخزين الحبوب الجواري، حسب ذات المصدر.

ويأتي هذا، تكريسا لجهود الدولة في مجال تطوير القطاع لتحقيق الأمن الغذائي والتخلي عن الاستيراد. وتطبيقا لتعليمات السلطات العليا للبلاد.