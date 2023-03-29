إنجاز مركز خدمات الإطعام بالجوية الجزائرية.. إطلاق خطوط دولية جديدة

ترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، إجتماعا للحكومة، حيث قدّم وزير النقل يوسف شرفة عرضا حول إنشاء الوكالة الوطنية للطيران المدني.

وحسب بيان لمجلس إجتماع الحكومة، فإن الوكالة الوطنية للطيران المدني هي وكالة مكلفة بضبط نشاط الطيران المدني ومراقبته والإشراف عليه. كما سيسمح إنشاؤها لبلادنا بالارتقاء إلى المعايير الدولية وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي.

كما قدّم وزير النقل عرضا يتعلّق بمشروع إنجاز مركز خدمات الإطعام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية. ويأتي إنجاز مركز خدمات الإطعام لتلبية الإحتياجات المعبّر عنها ولضمان، خدمات ذات جودة. لاسيما مع الاستئناف الكلي لرحلات الطيران للشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية مقارنة بفترة كوفيد ـ 19. بالإضافة كذلك إلى إطلاق خطوط جوية جديدة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.