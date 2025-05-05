إنجاز مركز ردم تقني بتيميمون

أشرفت وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، على مراسم وضع حجر الأساس لإنجاز مركز الردم التقني ما بين البلديات ببلدية أوقروت بولاية تيميمون، بمساحة تقدر بـ 15 هكتار وهو مشروع حيوي تشرف على إنجازه الوكالة الوطنية للنفايات، إحدى المؤسسات التقنية تحت وصاية الوزارة.

وحسب بيان للوزارة استهلت وزيرة البيئة زيارتها التي قادتها إلى ولاية تيميمون ببلدية أوقروت. أين تم تقديم عرض شامل ومفصل حول واقع قطاع البيئة على مستوى ولاية تيميمون. شمل مختلف المحاور الاستراتيجية المرتبطة بتسيير النفايات، الموارد الطبيعية، الحوكمة البيئية. وكذا المشاريع المنجزة و كذا مشاريع قيد الإنجاز.

كما أشرفت على مراسم وضع حجر الأساس لإنجاز مركز الردم التقني ما بين البلديات.

ويأتي هذا المشروع كحل عملي ومستدام لتحسين تسيير النفايات المنزلية، من خلال اعتماد تقنيات حديثة ومحترِمة للبيئة. كما يعكس إرادة القطاع في تعزيز التغطية الجغرافية لمرافق المعالجة البيئية النموذجية. والذي سيستفيد منه 3 بلديات بقدرة اجمالية للمركز بأكثر من 218 ألف م3

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